رغم إعادة فرض قيود على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، سجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن.