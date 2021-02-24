 الاقتصاد الألماني ينمو بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2020 - بوابة الشروق
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الاقتصاد الألماني ينمو بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2020

فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:26 ص

رغم إعادة فرض قيود على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، سجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن.

 


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