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بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
أرى ضرورة الذهاب ولكن مع إجراءات احترازيةسعيد بالقرار وسأستبدل الحضور بوسائل التعليم أون لاينغير مهتم
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رغم إعادة فرض قيود على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، سجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن.