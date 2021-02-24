تراجع عدد ركاب الطائرات في أمريكا بنسبة 18%

أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، وصول عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة أمس إلى 74725 راكبا، مقابل 92ر1 مليون راكب خلال اليوم نفسه من العام.

في الوقت نفسه، تراجع عدد الركاب أمس بنسبة 26% عن اليوم السابق. وارتفع متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 1ر0% عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط خلال الأيام الماضية 926203 ركاب. وكان متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي 21ر2 مليون راكب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات النقل الأمريكي ارتفعت حصة شركتي طيران ساوث ويست أير بنسبة 22% وأمريكان أير بنسبة 31% في حين ارتفعت حصة آي.أيه.جي بنسبة 18% خلال عام حتى أمس. وتعتبر الشركات الثلاث الأكبر من حيث عدد الركاب في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.