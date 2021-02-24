تركيا تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أطلقت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء، عملية أطلقت عليها اسم "أرن 11"، ضد عناصر منظمة "حزب العمال الكردستاني"، وذلك في ولايتي بتليس وسيرت جنوب شرقي البلاد.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن الوزارة أن "العملية تهدف إلى القضاء على الإرهابيين الذين تؤويهم المنظمة الانفصالية في المنطقة".



وأشار البيان إلى أن 781 عنصرا يشاركون في العملية من قوات النخبة في الدرك والقوات الخاصة في الشرطة والدرك والحراس الأمنيين.



وأكد أن عمليات "أرن"، التي انطلقت في 11 يناير الماضي ضد المنظمة، متواصلة بكل حزم "من أجل القضاء على الإرهاب تماما داخل البلاد".



تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.