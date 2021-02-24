 الفلبين تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 فبراير 2021 11:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

الفلبين تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:16 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكرت الوزارة -في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار"- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الفلبين إلى 566 ألفا و420 إصابة مؤكدة، من بينها 30 ألفا و970 حالة نشطة.

 

كما أعلنت الوزارة أن 392 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 523 ألفا و321 متعافيًا.

 

وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت الفلبين 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و129 حالة وفاة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك