 رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يؤكد ضرورة وقف ارتفاع أسعار الوقود - بوابة الشروق
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رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يؤكد ضرورة وقف ارتفاع أسعار الوقود

تعبيرية
تعبيرية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:19 ص

 قال رودريجو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، إنه يعتزم الاستماع إلى رأي أعضاء المجلس بشأن تكاليف الصحة والتعليم أثناء مناقشة قانون التعديل الطارئ للميزانية.

وأضاف باتشيكو أن وقف ارتفاع أسعار الوقود يعتبر أمر حيوي بالنسبة للتنمية في البرازيل مشيرا إلى أن أسعار الوقود مسألة حيوية بالنسبة للبلاد.

من ناحية أخرى دعا رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة صرف دفعة جديدة من المساعدات الحكومية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد بأسرع ما يمكن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحية أخرى يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون تقدم به باتشيكو لتحرير تجارة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والسماح للشركات الخاصة باستيراد وتداول هذه اللقاحات.

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