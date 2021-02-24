الشرطة البريطانية تنقذ 18 شخصا من شاحنة مبردة

أنقذت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء 18 شخصا من شاحنة مبردة بعد أن لاحظهم سائق من سيارته بالقرب من مدينة بيتربورو بشرق إنجلترا.

وأبلغ السائق الشرطة، وتم العثور على جميع الأشخاص سالمين، وفقا لبيان صادر عن شرطة كامبريدجشير. وتم تسليمهم إلى سلطات الهجرة.

وأضافت الشرطة أن "مثل هذه القصص قد تكون محزنة، لكنها تسلط الضوء على أن العبودية وتهريب البشر جرائم حقيقية وأن الشرطة بحاجة إلى مساعدة الشعب".

ويتم تهريب الناس إلى بريطانيا في شاحنات بشكل متكرر.

وتسببت القضية المروعة التي شهدت وفاة 39 شخصا من فيتنام، تم العثور عليهم ميتين في مقطورة محكمة الإغلاق في جنوب شرق البلاد في تشرين أول/ أكتوبر 2019، في ضجة دولية. وصدر فيها حكم على المدانين بالسجن لمدد تصل إلى 27 عاما.