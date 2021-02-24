يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، الدكتورة حامدة السيد ابنة الشاعر الراحل حسين السيد، في سهرة فنية خاصة عن والدها، عبر قناة "الحياة"، في الحادية عشرة من مساء الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تتناول الحلقة أحاديث عن مشواره الفني الممتع، وتأثيره في الغناء العربي ورحلته مع نجوم الطرب في مصر، فضلًا عن حياته الشخصية وعلاقته بأفراد أسرته، وصداقاته في الوسط الفني.

ويشارك في الحلقة المطربين الشباب هايدي موسى وشيرين يحيي ومينا عطا، حيث يقدمون العديد من الأغنيات لمحمد عبد الوهاب ونجاح سلام ووديع الصافي ووردة وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد.