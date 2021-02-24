جدل حول إطلاق اسم رئيس وزراء الهند على أكبر استاد كريكت: كان مشروع أحلامه

تمت إعادة تسمية أكبر استاد كريكيت في العالم ليحمل اسم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء، في خطوة مفاجئة قوبلت بالإشادة والانتقادات على حد سواء.

ويقع الاستاد الذي يتسع لـ132 ألف مقعد، والذي كان يطلق عليه سابقًا ملعب سردار باتيل على اسم أول وزير داخلية في البلاد وبطل حركة الاستقلال، سردار فالابهبهاي باتيل، في أحمد أباد، المدينة الرئيسية في ولاية جوجارات مسقط رأس مودي.

وذكر الرئيس رام ناث كوفيند، الذي أعلن الاسم الجديد قبل مباراة تجريبية دولية بين الهند وإنجلترا، أن مودي وضع تصورا للاستاد عندما كان رئيس وزراء ولاية جوجارات.

وقال وزير الداخلية أميت شاه خلال الحفل "قررنا تسمية الاستاد باسم رئيس وزراء البلاد. إنه كان مشروع أحلام السيد مودي".

وتم بناء الاستاد بتكلفة 110 ملايين دولار، ويتجاوز الاستاد الذي تبلغ مساحته 63 فدانا مساحة استاد ملبورن للكريكيت في أستراليا الذي يمكن أن يستوعب 100 ألف متفرج.

وأثارت إعادة التسمية سيلا من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية.

وبينما رحب قادة الحزب الحاكم بإعادة التسمية، هاجمها سياسيون معارضون، لطالما اتهموا مودي بتطبيق مركزية السلطة، لانغماسه في جنون العظمة والنرجسية.

واتهم حزب المؤتمر الوطني المعارض الرئيسي حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي بـ "إهانة" ذكرى باتيل.