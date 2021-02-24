الوزراء: الوحدات السكنية بالقرى والنجوع والعزب معفية من ضريبة التصرفات العقارية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة في مصر منذ عام 1939؛ ردا على ما يردده البعض حول أن الدولة تفرض جباية جديدة على المواطنين، وفقا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن طريقة التطبيق الجديدة والتحصيل لضريبة التصرفات العقارية ستكون من خلال ربطها بتسجيل العقارات، ذاكرًا أن هذه الضريبة موجودة في كل بلدان العالم.

وأكد أن العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والعزب وكل ما في حكمها معفية من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك المباني التي يتم امتلاكها عن طريق الميراث أو الهبة لا يدفع عليها ضريبة تصرفات عقارية.

وأوضح أن كل تصرف بيع لعقارات أو أراضي يترتب عليه دفع البائع ضريبة للدولة، على اختلاف نسبتها من دولة لآخرى، معقبًا: «كل دول العالم مصدر الدخل الرئيسي للموازنة الخاصة بها، ومصر ليست استثناءً من ذلك، هي الضرائب».

وذكر أنه بدون الضرائب لن يكون هناك إيرادات وموازنة للدولة، مؤكدًا أنه لم يتم استحداث ضريبة جديدة في مصر.

