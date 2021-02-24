غازكو السعودية: استمرار إجراءات النيابة ضد المشتبه بهم باختلاس 34 مليون ريال

قالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودي "غازكو" اليوم الأربعاء، إن إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد كل المشتبه بهم في اختلاس مبلغ الـ34 مليون ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال)، موضحة أنها ستُعلن للمساهمين مستجدات التحقيق فور الانتهاء منها.

وبحسب بيان للشركة اليوم على موقع سوق الاسهم السعودي "تداول"، أكد مجلس إدارة الشركة حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع جميع الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة من تثبت إدانته.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حاليا وسيتم ذلك لاحقا بعد الانتهاء من أعمال المراجعة.

واكتشفت "غازكو" في 22 تموز/يوليو 2020، شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية بقيمة 2ر34 مليون ريال دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017، وحتى الربع الأول من عام 2020.