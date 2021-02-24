ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالحوامدية والوراق في الجيزة

تمكّنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن متنوعة ما بين شيش وبانيه وشاورمة دواجن وكبدة ولحوم مجمدة وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات تابعة لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق الحوامدية والوراق.

وصرح أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم الأربعاء، بأن تلك الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتصدي لأية مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى أنه تم ضبط 4.2 طن كبدة مستوردة ولحوم مجمدة فاسدة غير صالحة للاستخدام الأدمي لدى ثلاجة حفظ لحوم بناحية الحوامدية إلى جانب ضبط 125 كجم مقطعات دواجن فاسدة بداخل تروسيكل بدون لوحات معدنية بالوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .