وحدات بدنية وتأهيل مجدي ومساندة اللجنة الفنية أبرز ملامح مران الإسماعيلي

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة الأهلي يوم 10 مارس المقبل، في إطار الأسبوع الــ12 المؤجل بمسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على وحدات بدنية استمرت لمدة ساعة ، من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين ، وسط حضور لأعضاء اللجنة الفنية كاملة والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة.

وخاض عبد الرحمن مجدي تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب ، كما استمر كل من عبد الله جمعة ومحمد بيومى وأحمد كاستيلو فى تدريباتهم التأهيلية.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف أحمد الدهراوى.