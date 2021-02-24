سفير اليابان بالقاهرة: تسلقت شجرة نخيل لتقليد الفلاح المصري

قال سفير اليابان بالقاهرة، نوكي ماساكي، إن جد الإمبراطور الحالي لليابان زار مصر والأهرامات، والتقى بالملك فؤاد الأول، مشيرًا إلى إنشاء أول مفوضية يابانية في مصر قبل 85 عامًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، أمس الثلاثاء، أن اليابان ومصر تجمعهما علاقة صداقة قديمة، ذاكرًا أن الرئيس السيسي زار اليابان عام 2016.

وذكر أن الشعب المصري ودود ولا يخجل من التعرف على الغرباء، راويًا واقعة تسلقه أحد أشجار النخيل أثناء زيارته لمزارع البرتقال في النوبارية، والتي كان يحاول فيها تقليد الفلاح المصري، ليشعر أنه أكثر قربًا لهم.

وأعرب عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، مضيفًا أن اليابانيين يولون اهتمامًا كبيرًا بها، ويترددون على معرض لمقتنيات الملك توت عنخ أمون في بلادهم، إضافة إلى آخر موجود بطوكيو.