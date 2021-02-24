تقرير - حامل لقب الدوري الصيني ينهار

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يعيش حامل لقب الدوري الصيني لكرة القدم جيانجسو أف سي حالة من الفوضى ويقاتل من أجل مستقبله، بعد أقل من ثلاثة اشهر على تتويجه للمرة الأولى في تاريخه.

يواجه جيانجسو الذي يملك داعموه نادي إنتر الإيطالي، انهيارا ماليا بحسب تقارير واسعة النطاق، ولم يتم ابلاغ تشكيلته المستنزفة بموعد بدء التدريبات قبل انطلاق الموسم المقبل.

جيانجسو، المعروف سابقا باسم جيانجسو سونينج، يؤشر إلى الطبيعة غير المنتظمة لكرة القدم الصينية ويعيد تسليط الضوء إلى مواردها المالية غير المستقرة.

اعتبرت مواقع كرة القدم الصينية ان جيانجسو يواجه مسألة "صمود"، علما ان النادي الذي تملكه مجموعة سونينج المستحوذة على نادي إنتر، خسر مدربه بالاضافة إلى مهاجمه البرازيلي أليكس تيكسييرا الذي انفق عليه مبلغا خياليا لقاء 50 مليون يورو.

في نوفمبر الماضي، لعب البرازيلي دورا رئيسا في تشكيلة المدرب الروماني كوزمين أولارويو وفاجأ جوانقجو إيفرغاندي حامل اللقب ومدربه الإيطالي فابيو كانافارو في مواجهتين ضمن الدور النهائي (صفر--صفر و2-1) من الدوري الذي تم تجديده.

لكن المشكلات كانت تختمر في جيانجسو الواقع في مدينة نانجينج الشرقية.

في صيف 2019، كان النادي قريبا من التعاقد مع الجناح الويلزي جاريث بيل، قبل أن يعود إلى توتنهام الإنجليزي من ريال مدريد الإسباني، بصفقة تردد انها ستمنحه راتبا اسبوعيا بقيمة 1,4 مليون دولار أمريكي، لكن عملاق العاصمة مدريد عدل عن الخطوة.

وذكرت تقارير الموسم الماضي ان لاعبي جيانجسو رفضوا لفترة وجيزة خوض التمارين، لعدم نيل رواتبهم.

قال أولارويو في حديث صحفي بعد تتويج جيانجسو "واجهنا صعوبات أمام الخصم كما واجهنا صعوبات داخل النادي، وهذا ما جعلني خائبا نوعا ما بعد النهائي، حتى في ظل فوزنا".

ترك المدرب البالغ 51 عاما منصبه مطلع الشهر الجاري بحسب تقارير رومانية وصينية.

لم يعلّق النادي على هذا الامر، فيما تبعه المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني.

كتبت صحيفة "أورينتال سبورتس" اليومية هذا الاسبوع "في غضون ثلاثة ايام، خسر النادي مدربا قاده الى لقب الدوري ومهاجما أساسيا".

خاض تيكسييرا أيضا مباراته الأخيرة بعد انتهاء عقده، فيما يحاول مواطنه المدافع ميراندا العودة إلى بلاده.

أضافت أورينتال سبورتس "كيف سيبدو جيانجسو في الموسم المقبل؟ لا أحد يملك إجابة حاسمة الآن".

تابعت "خسر الفريق مدربه وعدة لاعبين اجانب. لا أحد يعرف خطة الفريق للموسم الجديد وعلى اللاعبين الان الانتظار".

- "أولوية الصمود" –

تشدّ كرة القدم الصينية حزام التقشف ويبدو أن ايام البذخ على امثال تيكسييرا ومواطنه أوسكار القادم إلى شنجهاي أس آي بي جي مقابل 60 مليون يورو، قد ولّت.

فريقان آخران على الأقل يواجهان مشكلات اقتصادية خطيرة، فيما تحدث أولارويو عن مشكلات وراء الكواليس في فريق دربه سابقا الايطالي الشهير فابيو كابيلو وضمّ لاعب الوسط البرازيلي راميريش من تشيلسي الانجليزي مقابل 28 مليون يورو في 2016 قبل أن يرحل في العام 2019.

لا يزال النادي مملوكا من عملاق البيع بالتجزئة سونينج، برغم حذف سونينج من اسمه مطلع الشهر الجاري، بحسب متطلبات رابطة الدوري الصيني لكرة القدم.

ردّ سونينج في ديسمبر على "شائعات" حول وضعه المالي وهدد بمقاضاة قانونية.

وجّه تشانج جيندونج رئيس سونينج خطابا الاسبوع الماضي المح الى امكانية ابتعاده عن الرياضة، ما اعتبره البعض خبرا سيئا لسونينج وجماهيره.

قال رجل الاعمال الذي يتصدر ناديه إنتر ترتيب الدوري الإيطالي بعد طول انتظار "سنركز على البيع بالتجزئة بحزم ودون تردد سنغلق أعمالنا غير المرتبطة بالتجزئة".

يتوقع أن يبدأ الموسم المقبل من الدوري الصيني الربيع المقبل، لكن موعده ليس محددا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.