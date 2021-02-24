الدنمارك تبدأ في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا تدريجيا

قالت الحكومة الدنماركية اليوم الأربعاء إنه سوف يتم تخفيف بعض قيود مكافحة فيروس كورونا في الأول في مارس المقبل، قائلة إن هناك حاجة لإحداث توازن بين انخفاض حالات الاصابة والمخاوف من تفشي السلالالة الجديدة التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

وابتدء من الاثنين المقبل، سوف يتم السماح بإعادة فتح الكثير من المحال المغلقة منذ نهاية 2020 ، على أن لا تقع في المراكز التجارية.

ويمكن أيضا للمتاجر الأكبر أن تستأنف نشاطها، ولكن بعدد محدود من الزبائن.

وقال وزير العدل نيك هيكروب "لقد اتخذنا خطوات كبيرة ومهمة تجاه إعادة فتح مسؤول وتدريجي وخاضع للسيطرة".

وأضاف هيكروب، وبجانب وزيري الصحة والتعليم ، أن تخفيف القيود جاء بناء على نصيحة الخبراء.

كما سوف يتم السماح للمؤسسات الثقافية المفتوحة باستقبال الزوار ابتداء من مارس المقبل، في حال قدم الزوار شهادة من مدة لا تتجاوز 72 ساعة تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وسوف يتم السماح لطلاب المدارس في شمال وغرب جوتلاند بالعودة للمدارس ابتداء من الاثنين المقبل، بشرط استقبال 50% فقط من سعتها، كما سوف يتعين على الطلاب الخضوع لاختباري فيروس كورونا أسبوعيا.

وقد سجلت الدنمارك أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 2350 حالة وفاة بالفيروس.