اليابان تطلب من جميع المسافرين إليها إثباتا بعدم إصابتهم بكورونا



تعتزم اليابان طلب شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل "تفاعل سلسلة إنزيم البوليميريز" المعروف باسم "بي.سي.آر" الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بتاريخ لا يتجاوز 72 ساعة قبل بدء المسافرين المتوجهين إلى البلاد لرحلتهم.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذا يوسع نطاق قاعدة معمول بها بالفعل لتغطي جميع الأشخاص الذين يدخلون البلاد، وذلك بعد أن كانت مطبقة فقط على الأجانب أو الأشخاص القادمين من وجهات معينة.



ومن ناحية أخرى، يجتمع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الأربعاء، مع الوزراء لبحث ما إذا كان سيتم إلغاء حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا مبكرا عن الموعد المحدد لذلك في بعض مناطق اليابان بناء على تحسن وضع الإصابات بها، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.



ومن بين المقاطعات العشر الخاضعة حاليا لحالة الطوارئ، من المتوقع أن تظل طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما المجاورة قيد حالة الطوارئ لأن وضعها لم يتحسن بشكل كافٍ.



وسجلت العاصمة طوكيو 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد الإصابات بها حتى الآن إلى أكثر من 110 آلاف.