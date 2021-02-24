الائتلاف الحاكم في ألمانيا يسعى لفرض غرامة بـ25 ألف يورو على مستبقي التطعيم

يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى فرض غرامة مالية بقيمة تصل إلى 25 ألف يورو لمن يحصل على لقاح كورونا بشكل استباقي بالمخالفة لتوصيات لجنة التطعيم الدائمة الخاصة بترتيب أولويات الحصول على هذا اللقاح.

وذكرت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة جاءت في طلب من الائتلاف لإجراء تغيير في قانون استمرار صلاحية القواعد الخاصة بالوضع الوبائي ذي النطاق الوطني.

وأكدت مصادر في الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف هذه المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم كشف النقاب خلال الأسابيع الماضية عن حالات لمسؤولين وآخرين حصلوا على تطعيم كورونا، رغم أن الدور لم يأت عليهم بعد، وكان من بين هؤلاء عُمَد ورؤساء بلديات ورجال دين ورجال إطفاء وضباط شرطة.

ومن المنتظر تصنيف هذه الانتهاكات لمرسوم التطعيم مستقبلا على أنها مخالفات إدارية تستوجب العقاب.

كان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أعلن في منتصف شهر فبراير الجاري اعتزامه فرض عقوبات على من يتناول التطعيم بشكل سابق لأوانه، مشيرا إلى أن قانون الحماية من العدوى يتضمن بالفعل عقوبات مثل الغرامات المالية على سبيل المثال.

وتعالت أصوات تطالب بإيقاف عمدة مدينة هاله الألمانية، بيرند فيجاند، عن العمل بعدما تبين تلقيه تطعيم كورونا على نحو سابق لأوانه.

وقالت العضوة البارزة في مجلس المدينة، كاتيا مولر، من حزب اليسار، أمس الثلاثاء إنه تم تحديد موعد اجتماع استثنائي لمجلس المدينة في 15 مارس المقبل لمناقشة هذه القضية.، مضيفة أن الخطوة لعقد مثل هذا الاجتماع حظيت بتأييد غالبية أعضاء المجلس.