 روسيا: الحملات الإعلامية الكاذبة والعدوانية تقوض الاستقرار السياسي بالدول ذات السيادة - بوابة الشروق
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روسيا: الحملات الإعلامية الكاذبة والعدوانية تقوض الاستقرار السياسي بالدول ذات السيادة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:05 م

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الحملات الإعلامية الكاذبة والعدوانية تقوض الاستقرار السياسي في الدول ذات السيادة، وتثير الاضطرابات.

وانتقد لافروف، في كلمة موجهة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وأوردتها قناة "روسيا اليوم"، استغلال الأطفال والمراهقين لتحقيق أغراض سياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للقلق وغير مقبول.

وقال: "أصبح الفضاء الإعلامي العالمي مكانا لحل المشاكل الجيوسياسية ضيقة الأفق"، مضيفا: "هناك قلق متزايد بشأن السياسات غير الشفافة لمنصات التواصل الاجتماعي، التي وفقا لتقديرها الخاص، تحظر أو تراقب محتوى المستخدم وتتلاعب بشكل صارخ بالرأي العام".

ودعا لافروف إلى ضرورة تطوير قواعد لتنظيم الشبكات الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي من أجل منع مثل تلك الانتهاكات.


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