مروان الصافي لاعب منتخب شباب الطائرة: أحلم بالاحتراف في الدوري الإيطالي

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يعد مروان الصافى من اللاعبين البارزين فى صفوف منتخب مصر المشارك فى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما ، واستطاع أن يسجلالنقاط الحاسمة فى فوز مصر على الكاميرون 3-1.

ويقول الصافي في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي: "نجحت فى تحقيق واحد من أحلامي باللعب لمنتخب مصر للشباب وشاركت فى بطولةإفريقيا للمرة الثانية كما شاركت فى بطولة العالم للشباب فى تونس ."

وأضاف الصافي: "حلمي الجديد أن العب مع منتخب مصر الأول وأحقق معهم العديد من البطولات ."

وبدأ الصافي لاعب منتخب مصر لعب كرة الطائرة فى محافظة البحيرة الواقعة فى شمال مصر فى سن 7سنوات وتعلم مهارات اللعبة على يدأخيه الأكبر .

وتابع مروان: "أخي الأكبر علمني كل شىء له علاقة بالكرة الطائرة ونجحت فى الانضمام إلى النادي الأهلي ولعبت في فرق الناشئين ثم الفريقالأول ."

وأتم: "أتمنى أن أبدأ مرحلة جديدة في مشواري الرياضي ، وأن ألعب لأحد الدوريات الكبرى في أوروبا وخاصة الدوري الإيطالي."