رئيس مصلحة الشهر العقاري عن تسجيل الوحدات: لا مشقة في الأمر

الشهر العقاري: الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية كلها مجرد قيد في دفاتر

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقًا على كثرة الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات والملكيات في الشهر العقاري، إن الأمر لا يوجد به مشقة.

وأضاف ياقوت، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المطلوبة من الشهر العقاري لتسجيل الملكية «كلها مجرد قيد في دفاتر».

وأوضح أنه حال عدم وجود اعتراض خلال فترة النشر، التي يأخذ فيها المواطن رقم كودي مؤقت، يأتي المواطن بشهادة بذلك من المحكمة ويحصل على الرقم الثابت، مضيفًا أنه إذا وجد اعتراض يتم رفعه على قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية، والذي ينظر للاعتراض خلال سبعة أيام.

ونوه بأنه حال رفض الاعتراض يتم تثبيت الرقم الوقتي، بينما في حالة القبول يتم وقف الحكم ويسترد العميل الرسومات التي سددها كافة للتسجيل، موضحًا أن هذا النظام جديد وله ضمانات.

وعن إمكانية التسهيل على المواطنين وحل الأمور القضائية بين الجهات الحكومية المعنية دون تدخل المواطنين أنفسهم، ذكر أنه سيعرض الأمر على المستشار عمر مروان، وزير العدل.