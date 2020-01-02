تمارين بسيطة تساعد على التخلص من ألم الرقبة والكتف الناتج عن التوتر

يرتبط التوتر بوجود ألم في منطقة الرقبة والكتفين، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى ألم مزمن بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى، لكن يستجيب التوتر العضلي في الرقبة والكتفين بشكل جيد للإطالة واليوجا والاسترخاء وطرق إدارة الإجهاد الأخرى.

ونشر موقع "هيلث لاين" العديد من الأساليب البسيطة التي يمكن استخدامها للمساعدة في التخلص من التوتر في الرقبة والكتف.

• تمدد العنق

شد الرقبة هو شد عميق يخفف من التوتر في الرقبة ويساعد على تحسين نطاق الحركة، وذلك عن طريق الوقوف منتصبًا والذراع اليسرى بجانبك، ثم وضع يدك اليمنى على رأسك مع توجيه أصابعك إلى الجانب الأيسر، وسحب رأسك برفق نحو الجانب الأيمن حتى تشعر بتمدد في الجانب الأيسر من الرقبة، مع الاستمرار لمدة من 20 إلى 30 ثانية، ثم عد إلى المركز، وتكرار نفس التمرين على الجانب الأيسر.

• تحرير الرقبة

يعد تحرير الرقبة طريقة لطيفة لتخفيف التوتر في كل من الكتف والرقبة، وذلك عن طريق الوقوف منتصبًا، مع وجود الذراعين على الجانبين، ثم خفض الرأس وجلب الذقن نحو الصدر، وإمالة الرأس برفق نحو الجانب الأيمن والتوقف لمدة 30 ثانية، وإعادة الرأس إلى المركز ورفعها إلى وضع البداية، مع تكرار التمرين لكن مع تغيير الجوانب.

• وضع الطفل

"وضع الطفل" هو وضع يوجا معروف يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الرقبة والظهر، كما أنه تمرين لطيف يساعد على الاسترخاء، وذلك عن طريق الجلوس على اليدين والركبتين مع وضع راحتي اليدين على الأرض والرسغين تحت الكتفين والركبتين تحت الوركين، والجلوس على الكعبين مع إطالة العمود الفقري، ومد اليدين إلى الأمام مع التأكد من أن التوقف عند الوركين.