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وزير خارجية فنلندا: الوضع الإنساني بإقليم تيجراي غير مقبول على الإطلاق

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:34 ص

قال وزير خارجية فلندا بيكا هافيستو، إنه زار دولة أثيوبيا بناءً على طلب رسمي من منسق السياسة الخارجية الأمنية الأوروبية المشتركة، مشيرًا إلى تقديمه تقريرًا مفصلًا عن الزيارة، وتحديدًا ما يتعلق بإقليم تيجراي.

 

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أنه أعرب عن قلقه في التقرير من الوضع في تيجراي؛ نظرًا لما يتم ارتكابه من جرائم ضد حقوق الإنسان، متابعًا: «أنا أتحدث عن وجهة نظر إنسانية وليس سياسية».

 

وأشار إلى ضرورة وقف الانتهاكات الصريحة لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي، ذاكرًا أنه لابد من إعادة النظر فيما يتم ممارسته من أعمال عنف ضد المدنين.

 

وأكد أنه سيتم بذل الجهود لمساعدة الإقليم على التعافي، مناشدًا جميع الأطراف وقف أي أعمال عنف، لأن الوضع الإنساني غير مقبول على الإطلاق.

 


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