استمرار إضراب البحارة اليونانيين لليوم الثاني على التوالي

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استمر اليوم الأربعاء إضراب البحارة اليونانيين لليوم الثاني على التوالي، حيث لم تتحرك معظم السفن من الميناء.

وذكر التلفزيون الحكومي أن عددا كبيرا من الجزر التي ليس لديها مطار انقطعت عن العالم الخارجي.

وأفاد التقرير أن نقابة البحارة تهدد بتمديد الإضراب لمدة 48 ساعة أخرى.

وتطالب النقابات بأجور أفضل ودعم لزملائهم الذين فقدوا وظائفهم، بسبب جائحة كورونا ، التي جعلت قطاعي النقل والسياحة على حافة الانهيار.

وقد تضرر عدد قليل للغاية من السائحين من الإضراب، حيث أن السفر داخل اليونان مقيد بصورة كبيرة.

وفي حال تم تمديد الإضراب، هناك مخاوف من حدوث اختناقات في الإمدادات، خاصة في الجزر الصغيرة.