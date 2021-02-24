الدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار المتراكمة بشوارع مدينة الزقازيق في الشرقية

دفعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، بعدد من سيارت الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة؛ لكسح تجمعات مياه الأمطار، وشفط تراكمات المياه من الشوارع والميادين والأنفاق والكباري بطريق الزراعة، ومداخل المدينة.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، ومتابعة أعمال تأمين التيار الكهربي والتأكد من عدم وجود ماس كهربائي أو كابلات مكشوفة بأيٍ منها، وعدم اقتراب المواطنين من الأعمدة الكهربائية لحين الانتهاء من موجه الطقس والأمطار.