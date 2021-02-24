عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور ضمن عروض مسرح المواجهة

أعلن المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة "مسرح المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفني للمسرح، عن بدء خطة الفرقة لعام 2021، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأوضح محمد الشرقاوي،عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، أن مسرحية "عيلة الفقري" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني، ستكون باكورة العروض التي سيتم عرضها ضمن خطة مسرح المواجهة التي تجوب المحافظات، ويبدأ عرضها على مسرح ثقافة دمنهور على مدار 3 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

وتعد "عيلة الفقري" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول حياة "عيلة سمعان الفقري"، الزوج سمعان يعمل موظفا كبيرا لكنه فقير ويتباهى دائما بأصول عائلته، وزوجته "سعيدة" التي تؤمن بالأبراج والطالع وتعتبرهما شيئا مهما في حياتها وتعيش في قلق دائما بسبب ما تقرأه من أخبار سيئة يوميا، وابنته "هند" التي لم تتزوج بعد بسبب تعاملها الأشبه بالرجولي، والأبناء "سامي" الذي يعمل صحفيا ويسافر إلى اليونان في مهمة صحفية، و"كريم" العاطل عن العمل، ويحدث الكثير من المفارقات المضحكة بينهم خلال يوم في حياة هذه العائلة.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، وبطولة عدد من النجوم: محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، وإيهاب شهاب، ومن تأليف أحمد الملواني، وديكور محمد هاشم، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، ومن إخراج محمد متولي.