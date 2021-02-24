الهند تبدأ في تطعيم كبار السن ابتداء من أول مارس المقبل



أعلن وزير البيئة الهندي براكاش جافاديكار، اليوم الأربعاء، أن الهند سوف تبدأ في تطعيم من هم أكبر من 60 عاما ابتداء من الأول من مارس المقبل، وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إنه سوف السماح بتطعيم من هم أكبر من 45 عاما ويعانون من أمراض مزمنة.



وسوف يتوافر التطعيم مجانا في 10 آلاف مستشفى حكومي، وبمقابل مادي في 20 ألف مستشفى خاص.



ويذكر أن الهند قامت حتى الآن بتطعيم 17ر12 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.



وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت اليوم تسجيل 13 ألفا و742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.