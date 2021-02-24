انهيار جزئي بعقار دون وقوع إصابات بطنطا

شهد شارع عثمان محمد بحي أول طنطا انهيار جزء كبير من عقار قديم خالي من السكان وهو ما أدي إلى حالة من الرعب بين أصحاب المحال التجارية والعقارات القديمة المجاورة له.

على الفور أمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا والإدارة الهندسية بمعاينة المنزل وإعداد تقرير عاجل حوله لاتخاذ إجراء قانوني له.

وأكد شهود عيان بذات المنطقة أن المنزل ينهار منه يوميا أجزاء متفرقة ويقوم الأهالي بإبلاغ الحي والنجدة خوفا من انهياره مطالبين محافظ الغربية سرعه التحرك لاتخاذ قرار خوفا من حدوث كارثة بالمنطقة خاصة أنها منطقة يمر بها آلاف المواطنين يوميا.









