العفو الدولية: مجموعة قرصنة فيتنامية تستهدف ناشطين حقوقيين في ألمانيا والفلبين

نفذت مجموعة القرصنة الفيتنامية أوشن لوتس، المتهمة منذ فترة طويلة بأنها مدعومة من الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، "حملة مستمرة من هجمات برامج التجسس على نشطاء لحقوق الإنسان في البلاد"، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء.



وقالت منظمة العفو الدولية، إن أوشن لوتس، المعروفة أيضا باسم "التهديد المستمر المتقدم"، كانت مسؤولا عن إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية تحتوي على روابط لبرامج تجسس إلى ناشطين يتمركزون في ألمانيا والفلبين وفيتنام بدءا من عام 2018 وحتى نوفمبر الماضي.



وكتبت ليخيتا بانيرجي، الباحثة في قسم التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية، أن "هذه الهجمات الأخيرة من جانب أوشن لوتس تسلط الضوء على القمع الذي يواجهه النشطاء الفيتناميون في الداخل والخارج بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان. وتنتهك هذه المراقبة غير القانونية الحق في الخصوصية وتخنق حرية التعبير".