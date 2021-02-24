 تقرير: سنغافورة تتلقى شحنة من لقاحات سينوفاك المضادة لكورونا - بوابة الشروق
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تقرير: سنغافورة تتلقى شحنة من لقاحات سينوفاك المضادة لكورونا

لقاح كورونا سينوفاك - ارشيفية
لقاح كورونا سينوفاك - ارشيفية
سنغافورة - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:00 م
تسلمت سنغافورة أول شحنة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا، رغم أنه لم يتم التصريح باستخدامه في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز".

ولم توافق هيئة العلوم الصحية في سنغافورة على استخدام اللقاح بعد، وأكدت وزارة الصحة وصول الشحنة على موقعها على الإنترنت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدأ القائمون على تطوير لقاح سينوفاك تقديم البيانات الأولية، وتنتظر هيئة العلوم الصحية الآن الحصول على كافة المعلومات من الشركة الصينية.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" عن الوزارة قولها إن تقديم البيانات سيسمح "بتقييم علمي شامل" لعملية التصنيع، وسلامة اللقاح وفعاليته.

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