صحيفة: ارتفاع حالات الانتحار بين النساء في اليابان وسط اشتداد وطأة كورونا

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن اشتداد أزمة وباء فيروس كورونا في اليابان فاقم الضغوط ليس فقط على جميع سكانها، لكن أيضا على النساء بشكل خاص، حيث رافق هذه الضغوط حدوث ارتفاع مقلق في حالات الانتحار بينهن؛ مضيفة أن 6 آلاف و976 امرأة يابانية أقدمن على الانتحار خلال العام الماضي فقط.

وقالت الصحيفة (في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ ) إنه كما هو الحال في العديد من البلدان، فقد تسببت قيود /كوفيد-19/ في خسارة المزيد من النساء لوظائفهن..وفي طوكيو، وهي أكبر مدينة في البلاد، تعيش حوالي 1 من كل 5 نساء بمفردها، وقد أدت القيود المفروضة كالبقاء في المنزل وتجنب الزيارات إلى تفاقم الشعور بالعزلة لديهن، فضلا عن المعاناة التي ألمت بأخريات وغيرها من الأسباب التي دفعت العديد من اليابانيات على الإقدام على الانتحار.

وأفادت بأن معدلات الانتحار في العام الماضي بين نساء اليابان، سجلت زيادة حوالي 15٪ مقارنة بعام 2019 .. وكانت هذه أول زيادة سنوية منذ أكثر من عقد .. مما أثار قلق المسئولين الحكوميين وخبراء الصحة العقلية الذين عملوا على تقليل ما أصبح من بين أعلى معدلات الانتحار في العالم.

ونقلت "جابان تايمز" عن يوكي نيشيمورا، مدير الجمعية اليابانية لخدمات الصحة العقلية، قوله: " إن النساء يتحملن عبء الوقاية من الفيروسات.. حيث يقمن بالاعتناء بأسرهن ويتعرضن للاحتقار إذا لم يقمن بذلك بشكل صحيح".

وأعرب خبراء عن قلقهم من أن إقدام عدد من نجوم السينما والتلفزيون اليابانيين على الانتحار العام الماضي ربما تكون قد حفزت سلسلة من حالات الانتحار المقلدة .. لاسيما بعد أن انتحرت الممثلة المشهورة يوكو تاكيوتشي في أواخر سبتمبر الماضي، حتى أن عدد النساء اللاتي انتحرن في الشهر التالي قفز بما يقرب من 90٪ مقارنة بالعام السابق