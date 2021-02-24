وزيرة الداخلية البريطانية تحذر من الإسراع لحجز عطلة صيفية في الخارج

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ، اليوم الأربعاء ، البريطانيين "أنه من السابق لأوانه" حجز عطلة صيفية في الخارج هذا العام.

ونقلت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية عنها قولها :"إن عليهم الانتظار حتى يتم إحراز تقدم بموجب خارطة طريق لخطة الإغلاق التي وضعها رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل حجز أي رحلات خارجية".

وأثار نشر استراتيجية رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي موجة من التفاؤل بأن الناس يمكن أن يبدأوا الآن في التخطيط لقضاء إجازة، حيث يستهدف جونسون العودة إلى شيء قريب من الحياة الطبيعية اعتبارًا من 21 يونيو القادم.

لكن باتيل قالت إنه يجب على الجميع الاستمرار في التركيز على الالتزام بقواعد الإغلاق الحالية مع استمرار حملة التطعيم.

ويعد السفر الدولي أثناء الإغلاق محظوراً ما لم يكن لأغراض هامة ، وبموجب خارطة طريق رئيس الوزراء، ستقدم فرقة عمل السفر للخارج تقريرًا في 12 أبريل مع "توصيات تهدف إلى تسهيل العودة إلى السفر الدولي في أقرب وقت ممكن".

وستقوم الحكومة البريطانية بعد ذلك بفحص التوصيات قبل تحديد موعد استئناف العطلات الخارجية. مع ذلك، تحذر الوثيقة التي أعلن عنها جونسون من أن هذا لن يكون "قبل 17 مايو".

وسُئلت باتيل اليوم خلال ظهورها أمام لجنة اختيار الشؤون الداخلية عن نصيحتها لمن يرغبون في حجز رحلة خارجية ، وكان السؤال موجه من إيفيت كوبر، رئيسة لجنة حزب العمال، حيث قالت: "ما هي نصيحتك لكل هؤلاء الأشخاص الذين يحجزون عطلاتهم اليوم؟ تأخير الحجز أم ماذا؟".

أجابت باتيل: "حسنًا، الوقت مبكر جدًا. لقد سمعتني بالفعل أقول. الوقت مبكر جدا. من السابق لأوانه وعلينا أن ننظر إلى البيانات في كل مرحلة، وخريطة الطريق التي حددها رئيس الوزراء توضح ذلك تمامًا".

ثم سألت كوبر: "إذن، يجب على الأشخاص الذين يفكرون في حجز عطلة صيفية في اليونان أو إسبانيا الآن الانتظار إلى ما بعد تقرير فريق العمل؟ لا ينبغي أن يحجزوا الأشياء الآن؟"، أجابت باتيل: "حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، هذا مبكر جدًا، بالتأكيد، وهناك خارطة طريق وننصح الجميع باتباع جميع القيود والإجراءات التي تم وضعها".

وأضافت باتيل: "كما قلت، يجب أن نواصل تقديم اللقاح والاختبارات الأربعة لرفع الإغلاق التي حددها رئيس الوزراء أيضًا والتي سنحتاج إليها قبل تغيير القيود".

ومن المتوقع أن تطلب العديد من الدول دليلًا على التطعيم كشرط للسفر بدون حجر صحي في المستقبل.

ويعمل الوزراء حاليًا على مقترحات من شأنها أن تسمح للمسافرين في المملكة المتحدة بطلب شهادة لقاح إذا طلبت منهم عند السفر.

وتقود اليونان الطريق في هذه القضية ويقال إنها تجري مناقشات مع الحكومة البريطانية حول كيفية إعادة السياح البريطانيين من شهر مايو القادم.