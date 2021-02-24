حملة توعوية لمبادرة «شباب مصر» في 18 محافظة للمساهمة في دعم الاستراتيجية القومية للسكان



نفذت مبادرة شباب مصر حملة استفاد منها نحو 130 ألف مواطن في 18 محافظة للمساهمة في دعم الاستراتيجية القومية للسكان، للتوعية بالتعامل مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على ديناميكيات الأسرة المصرية، مثل طرق التربية الإيجابية والتعامل مع السلوكيات السلبية لدى الأطفال لتجنب العنف، ومعرفة الخدمات التي توفرها الدولة في حالة الاحتياج إليها، إلى جانب توعية المواطنين بالقضايا السكانية.



شارك في الحملة عدد من الشباب المتطوعين في مبادرة شباب مصر من المنظمات الطلابية لكليات الطب والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، بالتعاون مع كوادر وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة.



جاء ذلك في إطار الدور الذي يقوم به المجلس القومي للسكان في دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتي تتضمن رفع الخصائص السكانية للأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع السيطرة على النمو السكاني لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية.



وتأتي مبادرة شباب مصر تحت مظلة المجلس القومي للسكان وبدعم من هيئة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، ضمن جهود الدولة في تفعيل دور الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء فاعلين في جهود التنمية.



يذكر أن المبادرة قد قامت بالوصول إلى أكثر من مليون مواطن بالمحتوى التوعوي من خلال صفحات التواصل الإعلامي الخاصة بها.