أطباء: زيادة إقبال النساء على عمليات التجميل في أمريكا خلال وباء كورونا

الجلوس لفترة طويلة في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تسبب في زيادة الوزن وظهور مشاكل البشرة؛ ما أدى إلى زيادة نسبة عمليات التجميل في أمريكا، على الرغم من توقع الكثير انخفاضها بسبب الإغلاق وخسارة البعض للعمل.

أكد كارول جوتوفسكي، جراح التجميل الأمريكي المعتمد، أن إقبال النساء على عمليات التجميل زاد خلال وباء كورونا أكثر من العام الذي سبقه، وهذا شيء عكس المتوقع.

وأوضح أن أكثر العمليات شيوعًا في الوقت الحالي، هي تحديد منحنيات الجسم، وشد البطن، وشفط الدهون من أماكن معينة، وتحسين الثدي، حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية اليومية.

وقال إنه في الأوقات العادية، كان يتم تحديد أغلب العمليات بعد 4 أشهر أو أكثر من الكشف، لكن حاليًا أصبح شهرين بحد أقصى؛ لرغبة النساء في إجراء عمليات التجميل سريعًا لتحسين المظهر بعد زيادة الوزن خلال الإغلاق.

وأضاف لوسيو بافون، جراح التجميل في مستشفى إدوارد إلمهورست هيلث الأمريكية، أن عمليات التجميل زادت بنسبة 20% في الفترة من يونيو 2020 إلى فبراير 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع أن من أحد الأسباب التي دفعت البعض للخضوع لعملية تجميل حاليًا، هو العمل أغلب الوقت من المنزل؛ ما يمنح فرصة للتعافي؛ حيث إن جراحات التجميل تترك كدمات وتحتاج إلى راحة بعد عملها، وهذا في الأوقات العادية يعطل العمل ويضطر المرضى للحصول على إجازة، لكن مع استمرار الوباء هناك فرصة للتعافي دون إحراج.

وأكد جورج كوريس، جراح التجميل الأمريكي، أن عيادته شهدت زيادة بنسبة 25% في عمليات تجميل شد الوجه والرقبة ورفع العين، من سبتمبر 2021 وحتى بداية فبراير الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن عدد من المرضى أكدوا عدم حبهم لشكل أجسامهم في الكاميرا التي أصبحوا يستخدمونها أثناء اجتماعات العمل عن بعد أو التحدث مع الأصدقاء، وهذا ما دفعهم للتخلص من الوزن الزائد وتحسين شكل الوجه والرقبة وبعض المناطق في الجسم.