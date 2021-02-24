العراق يعلن إلقاء القبض على مسؤول التفخيخ في ولاية بغداد

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مسؤول التفخيخ فيما يسمى "ولاية بغداد".

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع فيسبوك أنه تم إلقاء القبض عليه بعد "عملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخباراتية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد".

وأشارت إلى اعتقاله بعد محاصرة داره الواقعة بإحدى مناطق بغداد الرصافة، موضحة أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب.

وتم تسليمه لجهة الطلب.

وما زالت مناطق في العراق تشهد نشاطا لعناصر من تنظيم داعش، وخاصة قرب الحدود مع سوريا، رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.