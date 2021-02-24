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تقرير: المافيا الإيطالية تلعب على وتر جائحة كورونا عند المتضررين منها

روما - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 7:29 م

أظهر تقرير أمنى إيطالي أن المافيا الإيطالية تمكنت من الاستفادة من جائحة فيروس كورونا لتعزيز أنشطتها الإجرامية.

ووفقا للنتائج التي تم التوصل إليها في النصف الأول من عام 2020، غالبا ما كانت المافيا تدعم ماليا الأفراد والعائلات والشركات التي عانت من صعوبات بسبب الأزمة التي أحدثتها الجائحة.

وقال التقرير إن هؤلاء الأشخاص يخاطرون الآن بأن "تستوعبهم" المافيا بمرور الوقت أو أن يصبحوا أدوات لغسل الأموال.

وعلى سبيل المثال، دعمت مافيا ندرانجيتا سيئة السمعة في كالابريا المحتاجين من خلال دفع أجور لهم مقابل أعمال غير قانونية، وخلق حالة اعتماد نفسي على أقوى منظمة إجرامية في إيطاليا، وفقا لتقرير إدارة مكافحة المافيا الذي تم تقديمه إلى البرلمان الإيطالي أمس الثلاثاء.

بالإضافة إلى ذلك، يتزايد تأثير عصابات المافيا على الخدمة المدنية، كما يتضح من أرقام النفوذ غير القانوني والاحتيال في القطاع العام، بحسب المحققين.

ويحذر الخبراء أيضا من احتمال أن ينتهي الأمر بانتقال أموال صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار بعد الجائحة إلى أيدي المافيا.


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