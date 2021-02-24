ألمانيا: تراجع عدد مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة إلى أقل من 3000

تراجع عدد مرضى كورونا الموجودين داخل أقسام الرعاية المركزة في ألمانيا إلى أقل من 3000 مريض.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للرعاية المركزة وطب الطوارئ، فإن عدد هؤلاء المرضى وصل بحلول ظهر اليوم الأربعاء إلى 2955 مريضا.

وقالت الجمعية إن 59% من هؤلاء المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كانت آخر مرة يقل فيها عدد هؤلاء المرضى عن 3000 في بداية نوفمبر الماضي وذلك قبل أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5700 مريض في بداية يناير الماضي ومنذ ذلك التاريخ أخذ العدد في التراجع على نحو مستمر.

وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 8007 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 422 حالة.

وكان عدد الإصابات الجديدة بلغ 7556 قبل أسبوع فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 560 حالة.

ووصل معدل الإصابات الأسبوعي لكل مئة الف نسمة 3ر59 حالة على مستوى ألمانيا حتى صباح اليوم مقارنة بـ5ر60 حالة أمس الثلاثاء، وكان هذا المعدل قد وصل إلى 101 حالة قبل أربعة أسابيع في السابع والعشرين من يناير الماضي، وكان هذا المعدل قد وصل إلى ذروته بـ6ر197 حالة في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي.

وكان عدد وفيات كورونا الجديدة في ألمانيا قد بلغ ذروته (1244 حالة) في الرابع عشر من الشهر الماضي، فيما وصل عدد الإصابات الجديدة إلى الذروة (33 ألف و777 حالة) في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، وقد تضمن هذا العدد 3500 حالة تم الإعلان عنها بشكل لاحق.