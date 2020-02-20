رئيس مجلس الأمة الجزائري يصف التشريعيات في بلاده بالمحطة الهامة

وصف رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، الذي تولى المنصب اليوم الأربعاء، الانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة التي ستخوضها بلاده قريبا، بـ"المحطة الهامة في استكمال هذا البناء المؤسسي الذي من شأنه المساهمة في مواجهة جل التحديات".



وأضاف "أن الديمقراطية الحقيقية تعد مناعة للجزائر التي ستبقى واقفة لمواجهة مختلف التحديات"، مستطردا أن "الجزائر قدمت مثالا يقتدى به في مجال الديمقراطية متحدية بذلك أعداءها بالداخل والخارج".



وأوضح قوجيل، عقب تزكيته رئيسا للمجلس، برفع الأيدي خلال جلسة علنية عامة ترأسها عبد المجيد ماحي باهي، و بحضور ثلثي أعضاء مجلس الأمة" الغرفة العليا للبرلمان ستساير رئيس الجمهورية في تجسيد برنامجه الرامي إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة".



ومن جهة أخرى، أعرب عن "امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه وذلك عقب تزكيته من قبل أغلبية أعضاء مجلس الأمة بعد انسحاب المترشحين قبل بدء عملية التزكية".



الجدير بالذكر أن قوجيل، الذي كان عضوا بصفوف جيش التحرير الجزائري (1955-1962)، أعيد انتخابه في يناير 2019 عضوا في مجلس الأمة (عن الثلث الرئاسي) لولاية مدتها 6 سنوات.