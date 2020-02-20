رئيس مجلس الأمة الجزائري يصف التشريعيات في بلاده بالمحطة الهامة

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بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
أرى ضرورة الذهاب ولكن مع إجراءات احترازية
سعيد بالقرار وسأستبدل الحضور بوسائل التعليم أون لاين
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