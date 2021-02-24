منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لفرض حظر أسلحة على ميانمار

دعت أكثر من 100 منظمة حقوقية إلى فرض حظر عالمي للأسلحة على ميانمار ردا على الانقلاب العسكري واحتجاز القادة المنتخبين في البلاد الذي أثار احتجاجات مستمرة.

واستولى القائد العسكري مين أون هلاينج على السلطة في أول فبراير، واعتقل الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي والرئيس وين مينت.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت اليوم الأربعاء، حث الموقعون، ومن بينهم "هيومن رايتس ووتش" و"جلوبل ويتنس" و"معهد الديمقراطية الآسيوية"، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضاء الأمم المتحدة على فرض حظر عالمي منسق على الأسلحة.

وجاء في الرسالة أن "أي بيع أو نقل لمعدات ذات صلة بالجيش إلى ميانمار يمكن أن يوفر وسيلة لمزيد من قمع شعب ميانمار، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وجاء في الرسالة أيضا أنه "على مدى عقود، كان رد مجلس الأمن على الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار غير كاف، مما شجع الجيش على مواصلة ارتكاب الانتهاكات دون خوف من العواقب الوخيمة. تتطلب الأزمة الحالية تغييرا في المسار".

ودعا نشطاء مناهضون للانقلاب إلى إضراب عام يوم الاثنين، حيث غمرت حشود ضخمة البلدات والمدن في أنحاء البلاد على الرغم من تهديدات العنف من النظام الجديد.

ولقي شخصان حتفهما في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة، يوم السبت عندما هاجمت الشرطة والجنود محتجين تجمعوا لحماية عمال حوض لبناء السفن مضربين عندما حاولت الشرطة اعتقالهم.

كما توفيت فتاة، 20 عاما، يوم الجمعة متأثرة بإصابتها بعد إطلاق النار على رأسها من جانب الشرطة في تجمع حاشد في نايبيتاو في الأسبوع السابق.