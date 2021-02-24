مسؤولة أوروبية: هناك عدد من أوجه القصور في عمل وكالة «فرونتكس»

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا بوهانسون، إن هناك عددا من أوجه القصور في عمل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، مثل تشغيل موظفين جدد أو ما يتعلق بإجراءات الإخطار الداخلية بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية المحتملة.

وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يتعين معالجة أوجه القصور تلك على الفور، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤولية المدير التنفيذي للوكالة، فابريس ليجري.

وشددت على أنه "عليه أن يظهر أن منزله مرتب"، في إشارة إلى الوكالة.

وواجهت الوكالة انتقادات مؤخرا بعد تحقيق أجري مؤخرا من جانب عدة وسائل إعلامية وأظهر أن فرونتكس متورطة في عدة حوادث لصد المهاجرين.

ويعد دفع المهاجرين إلى الموانئ التي أتوا منها أو إلى المياه الدولية أمرا غير قانوني بموجب القانون الدولي أو قانون الاتحاد الأوروبي.

وتحقق عدة هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي في تلك الادعاءات.