وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 42 مسلحا من طالبان بإقليم قندهار

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ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن 42 مسلحا من حركة طالبان قتلوا في مناطق "ميانشين" و"بانجواي" و"أرغندب" بإقليم قندهار، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، بدعم من سلاح الجو ، شنت عملية في ثلاث مناطق بإقليم قندهار جنوب البلاد.

وخلال الاشتباكات، قتل 42 مسلحا من طالبان وأصيب ثمانية آخرون أيضا وتم تدمير معقل الجماعة وأربع درجات نارية وبعض من أسلحتهم وذخائر في العمليات.

يأتي ذلك بعد مقتل رجل شرطة وإصابة أربعة آخرين في هجوم لطالبان في منطقة نورجارام بإقليم نوريستان، الليلة الماضية.

ولم تعلق طالبان ولا المسؤولون الحكوميون بعد على الحادث.