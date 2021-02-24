 وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 42 مسلحا من طالبان بإقليم قندهار - بوابة الشروق
الأربعاء 24 فبراير 2021 1:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 42 مسلحا من طالبان بإقليم قندهار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 1:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 1:26 م

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن 42 مسلحا من حركة طالبان قتلوا في مناطق "ميانشين" و"بانجواي" و"أرغندب" بإقليم قندهار، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، بدعم من سلاح الجو ، شنت عملية في ثلاث مناطق بإقليم قندهار جنوب البلاد.

وخلال الاشتباكات، قتل 42 مسلحا من طالبان وأصيب ثمانية آخرون أيضا وتم تدمير معقل الجماعة وأربع درجات نارية وبعض من أسلحتهم وذخائر في العمليات.

يأتي ذلك بعد مقتل رجل شرطة وإصابة أربعة آخرين في هجوم لطالبان في منطقة نورجارام بإقليم نوريستان، الليلة الماضية.

ولم تعلق طالبان ولا المسؤولون الحكوميون بعد على الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك