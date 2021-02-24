منظمة العفو الدولية تلغي صفة سجين رأي عن الروسي نافالني

لم تعد منظمة العفو الدولية تعتبر المعارض الروسي أليكسي نافالني سجين رأي، وهو قرار أثار غضب مؤيديه.

وقالت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية لـ(د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إن تغيير الوضع جاء بسبب شكاوى بشأن خطب تمييزية ألقاها نافالني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت المتحدثة إنه رغم ذلك، فإن المحاكمة الأخيرة التي حكم فيها على نافالني بالسجن عدة سنوات في معسكر عقابي، لا تزال تعد غير قانونية، مما يعني أن المنظمة ستواصل المطالبة بإطلاق سراحه.

وقال ماركوس بيكو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، إن إدانة نافالني "تعسفية وذات دوافع سياسية".

ويشك مؤيدو المعارض نافالني في أن الشكاوى المقدمة للمنظمة هي جزء من استراتيجية المؤيدين للكرملين. وغردت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارمش على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يا له من خزي".

وتعرض نافالني لانتقادات باعتباره يمينيا متطرفا، لأنه شارك في مسيرة للقوميين الروس قبل سنوات. كما أدلى بتصريحات مهينة للمهاجرين. ومع ذلك، فقد اعتذر السياسي المعارض (44 عاما) عن بعض التصريحات التي أدلى بها عندما كان شابًا.