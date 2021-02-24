السويد تعتزم الحد من ساعات عمل المقاهي والمطاعم لمواجهة كورونا

قالت السويد إنها ستغلق المطاعم والمقاهي اعتبارا من أول مارس الساعة 30ر8 مساءً، بغض النظر عما إذا كانت تبيع الكحوليات أم لا، كجزء من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليوم الأربعاء: "الوضع خطير"، مشيرا إلى ارتفاع معدل انتشار العدوى.

وأضاف "هناك خطر كبير لحدوث موجة ثالثة [من العدوى]".

وتم تكليف وكالة الصحة العامة بتقديم حد إضافي للحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المتاجر ومراكز التسوق والصالات الرياضية.

وأضاف لوفين: "يجب أن نتجنب الازدحام".

وقال يوهان كارلسون، رئيس وكالة الصحة العامة، إن الوكالة لا تريد تقييد امكانية تقديم الوجبات السريعة، ولكنها قد تحد أكثر من عدد الضيوف الجالسين في المطاعم.

وأضاف كارلسون أن وكالة الصحة العامة تجري محادثات مع منظمات البيع بالتجزئة بشأن فرض قيود جديدة على المتسوقين.

وأوضح كارلسون أنه على الرغم من استمرار التطعيمات وانخفاض معدل الوفيات بين كبار السن، فلا يزال من الضروري الالتزام بالتوصيات والقواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وسجلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 مليون نسمة، أكثر من 647 ألف حالة و12 ألفا و793 حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ بدء الجائحة.