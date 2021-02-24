ليسوتو تخفف إجراءات الإغلاق الاحترازية لتنشيط اقتصادها

خفف رئيس وزراء ليسوتو مويكيتسي ماجورو، قيود الإغلاق الصارمة، التي فرضتها البلاد لاحتواء وباء (كوفيد-19)، للسماح باستئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وسط مؤشرات بأن معدل العدوى قد انخفض ليصل إلى 31 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغ 47 بالمئة الشهر الماضي.



وحذر ماجورو، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، من أن معدل الإصابة مازال أعلى بكثير من المعدل "المقبول" لمنظمة الصحة العالمية والبالغ خمسة بالمئة.



وحث رئيس وزراء ليسوتو أبناء بلده على مواصلة مراقبة لوائح الصحة العامة الصارمة، والتي تشمل الامتناع عن السفر غير الضروري، وارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات في الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وأوضح أن البلاد انتقلت حاليا إلى قيود الفئة البرتقالية بسبب انخفاض معدل الإصابات بها، بعدما كانت قد أعلنت فرض القيود ذات الفئة الحمراء، والتي تعني إغلاق جميع الحدود وفرض حظر السفر خارج الحدود، باستثناء الخدمات الأساسية وعودة السكان.



تجدر الإشارة إلى أن ليسوتو خضعت لحالة إغلاق صارم منذ 14 يناير 2021، لنحو أسبوعين، لكن تم تمديده حتى 3 فبراير الجاري، بعدما كشفت هيئة الأمانة الوطنية لمكافحة فيروس (كوفيد-19) في البلاد عن أن معدلات العدوى مازالت مرتفعة للغاية.



وفرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة على التنقلات والسفر الداخلي، مع مطالبة المواطنين الالتزام بحظر تجول من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا، وتم حظر التجمعات السياسية تماما وكذلك الخدمات الدينية وأغلقت المدارس والمطاعم والمحال التجارية.