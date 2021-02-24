وزيرة القوى العاملة في سنغافورة: وفاة الخادمة المهاجرة مروعة

قالت وزيرة القوى العاملة السنغافورية، جوزفين تيو، اليوم الأربعاء، إن وفاة خادمة من دولة ميانمار في عام 2016 "ما كان يجب أن تحدث على الإطلاق"، وإنها كانت "مروعة".

وأضافت تيو: "يمكنني أن ـتخيل المعاناة التي عانت منها أسرتها"، وتقدمت الوزيرة "بخالص التعازي" لأسرة المهاجرة بيانج نجايه دون من ميانمار، والتي توفيت قبل حوالي 5 أعوام.

وأقرت السنغافورية جاياثيري موروجيان - 40 عاما، التي كانت تعمل لديها بيانج، أمام المحكمة أمس يوم الثلاثاء بأنها مذنبه في جريمة قتل عمد، كما يواجه زوج موروجيان، وهو شرطي، اتهامات على علاقة بالجريمة.

وكان وزن بيانج 24 كيلوجراما عندما توفيت في يوليو 2016، بعد 14 شهرا من بدء العمل كخادمة في منزل الزوجين.

وعلمت المحكمة كيف كانت بيانج تتعرض لاعتداء جسدي بصفة شبه يومية، ولم يكن يقدم لها إلا الخبز والماء، وخلال آخر 12 يومًا من حياتها كانت مقيدة بنافذة ليلا، وهي تنام على الأرض.

وقالت المنظمة الإنسانية لاقتصاديات الهجرة، وهي منظمة سنغافورية تساعد المهاجرين، اليوم الأربعاء إن الخادمات "عرضة لسوء المعاملة والاستغلال".

وأضافت تيو أن الحكومة "تأخذ حماية عمال المنازل الأجانب على محمل الجد وستترك القانون يأخذ مجراه".

يذكر أن سنغافورة واحدة من أغنى دول العالم وتمثل نقطة جذب للعمال المهاجرين الذين يسافرون من الدول المجاورة الفقيرة مثل ميانمار.

وتم تشخيص معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة والتي تقدر بنحو 60 ألف حالة بين المهاجرين الشباب العاملين في قطاعات مثل البناء والشحن والمساكن المزدحمة المبنية لإقامتهم.