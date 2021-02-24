قال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن مطار الأقصر الدولي استقبل، مساء أمس، أول رحلة حملت رقم ٦٤٢ من مطار الشارقة بدولة الإمارات، حملت على متنها ١٩٠ راكبا وذلك للمرة الأولى بعد توقف بلغ ٩ سنوات.

وأضاف عثمان، لـ"الشروق"، أن مسئولي المطار وعدد من أعضاء لجنة السياحة الثقافية كانوا في استقبال الرحلة وسط احتفالات التي زادتها الأغاني الوطنية المصرية والإماراتية، مؤكدًا أن الرحلة ستكون بداية خير تبشر بعودة حركة السياحة الوافدة إلى المدينة خلال الفترة المقبلة إلى سابق عهدها.

وتابع عثمان: "شركة العربية للطيران، قررت استئناف رحلاتها من الشارقة إلى الأقصر بواقع رحلتين أسبوعيا"، ذاكرا أن القرار سيكون له مردود إيجابى على حركة السياحة الوافدة إلى المدينة خلال الفترة المقبلة، وسيتيح الفرصة أمام السياح الراغبين فى زيارة الأقصر القدوم عبر مطار الشارقة.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الثقافية أن أصبح من اليوم بإمكان السياح في جميع أنحاء العالم أن يزوروا الأقصر عبر مطار الشارقة بعد فتح الخطوط الجوية، مؤكدًا أن لجنة السياحة الثقافية تبذل قصارى جهدها في إعداد استقبال على أعلى مستوى لجميع الرحلات التي مقرر أن تعود من جديد إلى المدينة وعلى رأسها القادمة من الشارقة وكذلك مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقال إن من المقرر أن يستقبل مطار الأقصر في ٢٧ مارس، و٣ أبريل رحلتي شارتر قادمتين من مدريد وعلى متن كل رحلة ١٠٠ سائح، على أن تتوقف الرحلات خلال شهرى مايو ويونيو، وتعاود الرحلات خلال شهر يوليو برحلتين في الأسبوع.