الإمارات تدرج فرداً و5 كيانات ضمن القائمة المحلية للتنظيمات الداعمة للإرهاب

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أعلنت الإمارات إدراج فرد و5 كيانات ضمن قائمة الإرهاب.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا "تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن القرار يأتي "في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

ووفق القرار، يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وذكر القرار أن "هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".