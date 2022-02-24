كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلي سطح الأرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكن مع تقدم حالات النهار مما أدى إلى ظهور حالة من التقلبات الجوية.

وأوضحت، أن اليوم بعد الظهيرة كان هناك نشاط رياح مثير للأتربة والرمال علي السواحل الشمالية وعلي القاهرة الكبرى ومع دخول ساعات المساء شهدنا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الليلة سنشهد انخفاض في درجات الحرارة بـ 10 درجات عن فترات النهار وستصل إلى 12 درجة واستمرار الرياح مستمر حتي الغد .