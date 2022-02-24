توقعات بتدفق كميات ضخمة من النفط الإيراني إلى آسيا بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران

يتوقع المحللون تدفق ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية وبخاصة في آسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الغربية وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، في حين ستكون مصافي النفط الكورية الجنوبية من بين أول مقاصد الشحنات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات شركة كبلر للمعلومات القول إن إيران تحتفظ حاليا بما بين 65 و80 مليون برميل نفط خام في صهاريج التخزين. وتمثل المتكثفات النفطية وهي خام فائق الخفة يتم إنتاجه أثناء استخراج الغاز الطبيعي حوالي أربعة أخماس هذه المخزونات.

وستزيد كميات النفط الإيراني المتدفقة إلى الأسواق بشكل عام إذا تمت إضافة كميات النفط الخام التي تنتجها إيران بالفعل.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية بشدة خلال تعاملات اليوم ليكسر خام برنت القياسي حاجز الـ100 دولار للبرميل مع بدء روسيا عملية عسكرية ضد الأراضي الأوكرانية.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات وشيكا إذا تمت تسوية بعض النقاط التفصيلية.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني سيفتح الباب أمام رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني وهو يتيح لطهران زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.