الداخلية البريطانية: اتخاذ خطوات لمنع وقوع هجمات إلكترونية من جانب روسيا

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الخميس، إنه جارٍ اتخاذ خطوات لمنع وقوع هجمات إلكترونية بالمملكة المتحدة من جانب روسيا.

وأضافت باتيل في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه جارٍ مراقبة التطورات، وسيتم الوضع في الاعتبار بشكل خاص احتمال وقوع هجمات إلكترونية من جانب روسيا.

وأوضحت أن هناك عملا مستمرا من قِبل الحكومة على مدار الساعة لتعظيم قدرات البلاد من أجل الصمود في مواجهة أي من هذه الهجمات والتي ستتم مواجهتها برد قوي ومناسب.

ووصفت باتيل حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "هجوم روسيا غير المبرر على دولة ديمقراطية ذات سيادة" بـ"اليوم الأسود في أوروبا"، كما أكدت دعم بلادها الثابت للشعب الأوكراني.