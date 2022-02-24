مستشار المفتي عن قرض التمويل العقاري: «إذا توسطت السلعة فلا ربا»

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حكم الحصول على قروض التمويل العقاري، قائلا إنه طالما توجه الأموال لمشروع أو سلع أو لخدمة أو لمنفعة فأنها تخرج شبهة الربا، حيث إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وعن أحكام الطلاق، تابع مستشار مفتي الجمهورية، خلال لقاء خاص الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاءـ أن الأئمة الأربعة متفقة أن الطلاق الشفوي يقع، ولكن هناك أزواج لا يوثقون الطلاق فيترتب عليه ضياع حقوق الزوجة والأبناء، والزوج الذي لم يوثق الطلاق فأنه يأثم شرعا لتسببه في ضياع حقوق الزوجة والأبناء.

ونوه بأن هناك أنواع متعددة للزواج، ولكن من يقول للطرف الآخر وهبتك نفسي فيرد الطرف الآخر وأنا قبلت، هذا زواج غير صحيح، حيث يجب أن يكون هناك صيغة وشهود وكفاءة بين الطرفين.

واستكمل، أنه بدون توثيق تضيع الحقوق، معتبرا أن الزواج العرفي حرام لمخالفته للمذاهب الفقهية الثلاثة لما يترتب عليه من آثار سلبية تضر الأسرة خاصة المرأة، ولكنه شرعي عند مذهب أبي حنيفة، ولكنه سيؤدي لأضرار، وهو ما يطلق عليه حرام لغيره.